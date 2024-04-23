В Татарстане стартовал региональный чемпионат «Абилимпикс-2024»

В Колледже малого бизнеса и предпринимательства стартовал региональный чемпионат «Абилимпикс». Участники соревнований продемонстрируют свои профессиональные навыки по восьми компетенциям.

Соревнования пройдут 19, 23 и 25 апреля. Участники покажут свои навыки в поварском деле, изготовлении пиццы, выпечке блинов, производстве хлебобулочных изделий и мороженого. Также конкурсанты продемонстрируют навыки в кулинарном и кондитерском деле и мастерство пищевого арт-декора.

В 2024 году в Татарстане соревнования пройдут на 35 площадках в 13 городах. В них примут участие 1 545 человек с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Среди участников — 517 школьников от 14 лет, 518 студентов и 518 специалистов. Напомним, региональный этап соревнований пройдет в 89 субъектах Российской Федерации.

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Разиль Самигуллин