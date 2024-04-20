В Госдуме предложили ужесточить ответственность за мародерство в случаях ЧС

Первый зампред думского Комитета по просвещению Яна Лантратова сообщила о подготовке законопроекта, который ужесточает ответственность за мародерство во время чрезвычайных ситуаций.

По словам депутата, после прорыва дамбы в Орске участились случаи мародерства на оставленных людьми приусадебных участках и домах. При этом разграбление чужого имущества в период чрезвычайных ситуаций по действующему законодательству квалифицируется как кража.

Депутат подчеркнула, что статья о краже имеет несколько степеней тяжести, в соответствии с которыми определяется мера наказания. Если акт хищения был совершен без отягчающих обстоятельств, то максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет.



Зампред также предложила увеличить наказание за мародерство с шести до семи лет лишения свободы.



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Анастасия Фартыгина