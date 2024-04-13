Глава Минстроя России Ирек Файзуллин оценил паводковую обстановку в Кургане

Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин совместно с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым совершил объезд города Кургана. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

Во время поездки Ирек Файзуллин осмотрел городскую набережную, где были проведены работы по укреплению в связи с паводковой ситуацией. Также министр оценил текущую обстановку и ход подготовительных работ, в том числе в части укрепления защитных сооружений.

В регионе проводится отселение жителей с подтопляемых территорий. Развернуто 99 пунктов временного размещения. Организовано патрулирование гидротехнических сооружений, чтобы не допустить противоправных действий. Мониторинг ситуации в городе осуществляется в круглосуточном режиме, в том числе по камерам видеонаблюдения.

Ирек Файзуллин и Вадим Шумков провели совещание по предупреждению и ликвидации последствий весеннего половодья в регионе. Они обсудили текущую ситуацию в области, проведенные работы по защите объектов инфраструктуры и организацию мер поддержки граждан. Кроме того, были рассмотрены вопросы определения ущерба в результате чрезвычайной ситуации.

На сегодняшний день в регионе организованы все возможные подготовительные противопаводковые мероприятия. Ведется работа по укреплению дамб, организованы пункты временного размещения, оказывается помощь гражданам по вывозу ценного имущества. Предусмотрены каналы подачи заявлений на получение компенсаций.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков вместе с губернатором Алтайского края Виктором Томенко совершили облет подтопленных территорий. Они оценили последствия весеннего паводка, чтобы выработать меры по скорейшему проведению восстановительных работ.

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Разиль Самигуллин