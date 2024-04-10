Рустам Минниханов: «Ураза-байрам напоминает нам о незыблемости Божественного мироздания и традиционных ценностях»

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил мусульман республики с праздником Ураза-байрам и поблагодарил их за сознательность.

— Семья для мусульман является не только священным долгом, но и способом достижения довольства Всевышнего. Пророк Мухаммед завещал поддерживать родственные связи и укреплять семейный узы. Отрадно, что в Республике Татарстан традиционно проводятся семейные ифтары, куда приглашаются также родственники и друзья.



Подтверждением духовной сплоченности мусульман Татарстана, стремления к укреплению отечественной уммы и всего нашего общества стал традиционный многотысячный Республиканский ифтар, уже двенадцатый раз собравший единоверцев. Участниками ифтара стали и ветераны специальной военной операции, их родственники, а также члены семей погибших военнослужащих. Пусть вознесенные в месяц Рамадан молитвы о победе, выздоровлении раненых и об упокоении душ погибших бойцов будут приняты Всевышним.



В текущем году в столице Татарстана пройдут знаковые международные мероприятия, которые послужат укреплению сотрудничества Российской Федерации со странами исламского мира. Надеюсь, что они дадут новый импульс развитию дружеских, взаимовыгодных контактов как на уровне межгосударственных, так и религиозно-общественных отношений, — цитирует пресс-служба раиса Татарстана его поздравление.



Минниханов выражает надежду, что празднование Ураза-байрама прибавит всем оптимизма и уверенности в собственных силах, подвигнет на новые свершения во имя Аллаха, нашей общей Отчизны и родного Татарстана.

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