Андрей Белоусов провел совещание по вопросам вывоза грузов по железной дороге

Первый заместитель председателя Правительства Андрей Белоусов инициировал совещание, посвященное вопросам вывоза грузов по железной дороге. Причиной для проведения мероприятия стали данные о снижении погрузки.

В совещании приняли участие представители различных профильных ведомств и организаций. Участники обсудили предварительный индикативный план перевозок железнодорожным транспортом по видам грузов и основным направлениям на 2024 год, а также индикаторы эффективности движения.

Кроме того, участники затронули вопрос о влиянии состояния тягового подвижного состава на погрузку на железнодорожном транспорте в I квартале 2024 года. По итогам совещания Белоусов подчеркнул, что такие встречи будут проводиться на еженедельной основе.

Напомним, правительство продолжает поддерживать Калининградскую область, столкнувшуюся с внешними ограничениями на транзит грузов из других регионов страны. На субсидирование таких перевозок морским транспортом будет направлено 1,8 млрд рублей.

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Разиль Самигуллин