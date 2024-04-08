Новости общества

17:30 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Андрей Белоусов провел совещание по вопросам вывоза грузов по железной дороге

16:01, 08.04.2024

Первый заместитель председателя Правительства Андрей Белоусов инициировал совещание, посвященное вопросам вывоза грузов по железной дороге. Причиной для проведения мероприятия стали данные о снижении погрузки.

В совещании приняли участие представители различных профильных ведомств и организаций. Участники обсудили предварительный индикативный план перевозок железнодорожным транспортом по видам грузов и основным направлениям на 2024 год, а также индикаторы эффективности движения.

Кроме того, участники затронули вопрос о влиянии состояния тягового подвижного состава на погрузку на железнодорожном транспорте в I квартале 2024 года. По итогам совещания Белоусов подчеркнул, что такие встречи будут проводиться на еженедельной основе.

Напомним, правительство продолжает поддерживать Калининградскую область, столкнувшуюся с внешними ограничениями на транзит грузов из других регионов страны. На субсидирование таких перевозок морским транспортом будет направлено 1,8 млрд рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин
Общество

Новости партнеров

Читайте также