В Приволжском районе Казани несколько домов остались без холодного водоснабжения
Сегодня в 10:20 в Казани по адресу: Ботаническая, 10а произошла аварийная ситуация на водопроводе. В связи с этим было прекращено холодное водоснабжение.
Под отключение попали следующие дома:
- ул. Ботаническая,14, 16, 20 (три многоквартирных жилых дома);
- ул. Ботаническая 14а (административное здание);
- ул. Дальняя,6 (многоквартирный жилой дом).
Водоснабжение будет восстановлено после устранения аварии.
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