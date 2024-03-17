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В Приволжском районе Казани несколько домов остались без холодного водоснабжения

13:00, 17.03.2024

Сегодня в 10:20 в Казани по адресу: Ботаническая, 10а произошла аварийная ситуация на водопроводе. В связи с этим было прекращено холодное водоснабжение.

Под отключение попали следующие дома:

  • ул. Ботаническая,14, 16, 20 (три многоквартирных жилых дома);
  • ул. Ботаническая 14а (административное здание);
  • ул. Дальняя,6 (многоквартирный жилой дом).

Водоснабжение будет восстановлено после устранения аварии.

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Нафиса Миннехузина
ОбществоПроисшествия Татарстан
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