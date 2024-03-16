В Татарстане стартовал второй день выборов президента России

Сегодня по всей России, в том числе в Татарстане, стартовал второй день выборов президента страны. Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00.

В республике правом голоса обладают около 3 млн человек.

Напомним, что по итогам первого дня явка в Татарстане составила 37,7%, по России — 35,48%.

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Нафиса Миннехузина