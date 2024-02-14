Большинство казанцев считают ипотеку залогом финансовой стабильности партнера

При выборе партнера большинство казанцев интересуется в первую очередь его внешним видом и личными качествами, а высокий доход не входит в пятерку приоритетов ни для мужчин, ни для женщин. Об этом сообщили СК «Росгосстрах» и банк ВТБ по итогам опроса ко Дню всех влюбленных 14 февраля.

Для половины мужчин (45%) финансовое положение женщины никак не влияет на ее привлекательность. Зато наличие у второй половинки ипотеки, по мнению опрошенных, является признаком надежности потенциального партнера.

Примерно для половины опрошенных мужчин (48%) финансовое положение потенциального партнера является важным фактором в серьезных отношениях. Женщины относятся к материальному благополучию возможной будущей семьи более серьезно: для 48% из них важна финансовая стабильность партнера, а 16% считают, что нехватка денег может разрушить любые отношения.

Несмотря на это, ни женщины, ни мужчины не относят высокий доход к главным критериям выбора потенциального партнера. Мужчины в первую очередь обращают внимание на доброту, красоту и ум, а женщины ценят в избраннике доброту, чувство юмора и ум.

Наличие у потенциального партнера ипотеки не пугает большинство опрошенных. По словам 30% мужчин и 29% женщин, наличие выплачиваемого кредита на жилье лишь повышает доверие к партнеру и является оплотом его финансовой стабильности и независимости. Лишь 24% респондентов не готовы начинать отношения с плательщиком ипотеки.



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