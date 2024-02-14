Новости общества

11:35 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани восстановили водоснабжение в домах по улицам 3-й Ноксинской и Поперечно-Ноксинской

09:59, 14.02.2024

Ремонтные работы по улице 3-й Ноксинской, 2 в Казани завершены. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

Водоснабжение домов по улицам 3-й Ноксинской и Поперечно-Ноксинской восстановлено в полном объеме с 20 часов 13 февраля.

Вчера на улице Поперечно-Ноксинской затопило дорогу. На данный момент уборка наледи продолжается. В связи с работами частично перекрыта проезжая часть.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также