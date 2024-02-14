В Казани восстановили водоснабжение в домах по улицам 3-й Ноксинской и Поперечно-Ноксинской
Ремонтные работы по улице 3-й Ноксинской, 2 в Казани завершены. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».
Водоснабжение домов по улицам 3-й Ноксинской и Поперечно-Ноксинской восстановлено в полном объеме с 20 часов 13 февраля.
Вчера на улице Поперечно-Ноксинской затопило дорогу. На данный момент уборка наледи продолжается. В связи с работами частично перекрыта проезжая часть.
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