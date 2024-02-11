В Госдуме объяснили, почему был удален проект о предельном возрасте контрактников

Законопроект о предельном возрасте пребывания на службе для контрактников был удален с сайта правовых актов, так как сейчас уточняется формулировка в действующей редакции. Об этом «РИА Новости» рассказал депутат Госдумы Евгений Федоров.

— Авторы уточняют формулировку в действующей редакции, — сообщил он.



Напомним, с портала проектов нормативных правовых актов сегодня исчез проект федерального закона, который предполагал установление единого предельного возраста пребывания на службе в период мобилизации для всех контрактников. Для высших офицеров он был бы равен 70 годам, для остальных — 65.



Согласно действующему законодательству предельный возраст в период мобилизации определен только для тех военнослужащих, которые заключили контракт после 24 июня 2023 года. Верхние возрастные планки для тех, кто пришел на службу до этой даты, не установлены.

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Галия Гарифуллина