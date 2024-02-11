Генсек НАТО предупредил о решительном ответе на любую атаку на альянс

Любое предположение о том, что государства-члены НАТО не будут защищать друг друга, подрывает безопасность всего Североатлантического альянса, в том числе США, заявил глава военного блока Йенс Столтенберг. Также он подчеркнул, что никакое нападение на НАТО не останется без ответа.

— Любое нападение на НАТО будет встречено совместным и решительным ответом, — приводит слова Столтенберга Reuters.

Так Столтенберг прокомментировал слова бывшего президента США Дональда Трампа, который заявил, что не стал бы защищать от нападения России государство, которая не выполнило план альянса по тратам на оборону.



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Галия Гарифуллина