Аналитики назвали самые популярные товары у российской молодежи

Больше всего в январе этого года у россиян от 18 до 25 лет возрос интерес к приобретению книг. Об этом свидетельствуют результаты исследования МТС Банка и сервиса Ozon fresh.

Книги у молодежи в начале этого года стали востребованнее на 28%. Их средняя стоимость равна 600 рублям — столько же, сколько и год назад. Кроме того, молодые люди стали чаще приобретать программное обеспечение (+24%) и канцтовары (+19%). Средняя цена на них снизилась. ПО стало стоить 410 рублей, что на 25% дешевле, чем в прошлом году. Стоимость канцтоваров упала на 32% и составляет 870 рублей.



Снеки молодежь приобретала в 2,3 раза чаще, чем сладкое. Востребованность полезных перекусов держится на уровне прошлого года, а сладости стали покупать на 10% реже. Рост спроса на колбасы и сосиски составил 42% за год, а на готовые сэндвичи — 21%.

Интересно, что россияне стали в 2,6 раза чаще делать покупки на маркетплейсах. Средний чек достиг 1,7 тысячи рублей (+9%).



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Галия Гарифуллина