За год в Инспекцию государственного надзора Татарстана поступило более 700 обращений

За 2023 год Инспекция государственного надзора Татарстана получила более 714 обращений от граждан. В первом полугодии поступило 326, во втором — 388 обращений, сообщили в пресс-службе ведомства.

Подавляющее большинство из них — 709 — были письменными. 253 таких обращений татарстанцы подали через интернет-приемную ведомства. Кроме этого, руководители Госстройнадзора провели пять личных приемов, на которых приняли пять граждан.

Чаще всего обращения касались следующих тем:

нарушение строительных норм и правил: 238 обращений (33,3%);

правомерность ведения строительства и реконструкции: 185 обращений (25,9%);

шум от ведения строительных работ: 67 обращений (9,3%).

При этом граждане стали реже сталкиваться с проблемами, связанными с правомерностью ведения строительства (число таких обращений снизилось с 29,1% в 2022 году до 25,9% в 2023-м) и нарушением строительных норм (с 37,6% до 33,3%).

Для сравнения, в 2022 году в ведомство поступило 755 обращений, из них — 746 письменных обращений, включая 192 через интернет-приемную. На личный прием пришли девять граждан.

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Галия Гарифуллина