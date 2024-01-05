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ТАИФ — Алле Евстафьевой: «Разделяем боль и горечь невосполнимой утраты»

22:40, 05.01.2024

Коллектив Группы ТАИФ выражает глубокие и искренние соболезнования заместителю председателя правления АО «ТАИФ» по экономике и финансам Евстафьевой Алле Валерьевне, ее родным и близким в связи со смертью супруга Абдульманова Вадима Рашидовича.

«Искренне скорбим вместе с Вами, разделяем боль и горечь невосполнимой утраты. Светлая память о Вадиме Рашидовиче навсегда останется в наших сердцах», — говорится в соболезновании.

Общество Татарстан
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