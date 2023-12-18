В России проведут международный конкурс «Интервидение» в 2024 году

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Первый международный конкурс песни «Интервидение» проведут в России в 2024 году. Такие планы озвучил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

За создание аналога «Евровидения» высказывались деятели культуры. Они предложили сделать его ежегодным и открытым для участия всех государств, которые готовы к взаимоуважительному и равноправному диалогу.

— Вместе со странами-партнерами будут определены правила творческого состязания. Мы образуем постоянно действующий организационный комитет. И выберем представителей национальных жюри, — передает «Интерфакс» слова главы правительства.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Конкурс песни «Интервидение» был создан еще в 70-е годы. Его автором является Международная организация радиовещания и телевидения. «Интервидение» проводили с 1977 по 1980 год.

Напомним, Россия перестала участвовать в конкурсе «Евровидение». В этом году его финал состоялся 13 мая в Ливерпуле. Победителем стала шведская певица Loreen (Лорин Талхауи) с песней Tattoo.

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Айрат Назипов