Лидеры национальных общин пригласили приезжих в Дом дружбы народов

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

«Этот диалог важен для нас»



В Нижнекамске представители местной таджикской национально-культурной автономии встретились с приезжими земляками. Диалог состоялся за круглым столом в вахтовом городке на территории промышленной зоны. В настоящее время здесь проживают около 700 уроженцев Таджикистана. Они задействованы в строительстве крупнейшего завода «Нижнекамскнефтехима» — ЭП-600. Лидеры автономии осмотрели условия проживания рабочих и пригласили их в Дом дружбы народов.



— Мы приехали, чтобы посмотреть, как вы устроились, узнать, имеются ли вопросы или встречные предложения. В Доме дружбы народов созданы условия для работы творческих коллективов, укрепления межнационального мира и согласия. Ежегодно мы проводим национальные праздники и хотим, чтобы вы вместе с нами принимали участие в культурно-массовых мероприятиях, — начал встречу руководитель Дома дружбы народов Васил Хафизов.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Всего в Нижнекамске работают 26 общественных объединений. Более 600 человек состоят в таджикской национально-культурной автономии. Как отметил ее руководитель Хоким Муминов, с 2011 года таджикское общество возродило в городе национальный праздник Навруз, с размахом проводит спортивные состязания по национальной борьбе и многое другое.



Он подчеркнул, что основная деятельность таджикской национально-культурной автономии заключается в сохранении национальной самобытности, развитии таджикского языка и национальной культуры, в плодотворном сотрудничестве с другими конфессиями.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Этот диалог важен для нас. Необходимо, чтобы земляки чувствовали поддержку, заботу, работали на благо Нижнекамска и нашей родины. Сегодня мы договорились, что по любым возникающим вопросам можно обращаться к нам напрямую. В планах провести совместно Навруз, организовать турниры по национальной борьбе, — сказал Хоким Муминов.



«Приятно увидеть своих земляков»



Продолжить диалог договорились в ближайшее время уже в Доме дружбы народов.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— В Нижнекамске я работаю более двух лет. Сегодня впервые узнал, что в городе существует таджикское общество, проходят национальные праздники. С удовольствием приму приглашение и заеду в Дом дружбы народов, — поделился впечатлениями сотрудник компании «ТЭК-строй» Бурханиддин Заидов.



— Приятно увидеть своих земляков. Надеюсь, что наше взаимное сотрудничество будет крепким и максимально продуктивным, — поддержал коллегу монтажник технологических трубопроводов Рахмунали Ширинов.



Лилия Егорова