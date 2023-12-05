В России зарегистрировали отдельные случаи микоплазменной инфекции
В России выявили несколько случаев заболевания микоплазменной пневмонией, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Изменений в клинической картине заболевания не наблюдается, это касается и появления более тяжелых форм инфекции.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ситуация с респираторными болезнями в стране находится под контролем: многоуровневая система эпидемиологического надзора позволяет.
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