Максим Шевченко о «русских» Петра Толстого: «Графья забудутся. Народы останутся»

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Политик и журналист Максим Шевченко прокомментировал высказывание вице-спикера Госдумы Петра Толстого, который заявил, что «…не для того Иван Грозный брал Казань, чтобы мы назывались россиянами». Рассуждение он опубликовал в своем telegram-канале.

— Аварцы задумались и пошли в зал бороться. Чеченцы прищурились и усмехнулись. Татары просто ответили: «Без риза, әлбәттә, нәкъ менә сез әйткән сыман — сезнең дан урысларда» («Мы, конечно, согласны, все именно так, как вы сказали — ваша известность/слава в русских», — прим.ред.). И занялись своими делами. А башкиры плюнули и отвернулись, — написал Максим Шевченко.

Слова Петра Толстого, напомним, вызвали резонанс. Видео с его речью разлетелось в соцсетях и в интернете.

— А что делать? Если графья и начальники изволят чудить, то лучше с ними не связываться. Они пройдут и забудутся. Или «мало того, что пойдешь в посмешище — найдется щелкопер, бумагомарака, в комедию тебя вставит» (Гоголь). А народы, дошедшие до наших дней из глубины веков, останутся, — считает Максим Шевченко.

Напомним, высказывание вице-спикера Госдумы Петра Толстого прозвучало в эфире телеканала «Россия» в ноябре:

— Мы сами виноваты в том, что появился такой термин «россиянин». Когда Ельцину нужно было какое-то слово, чтобы не обидеть татар, или я не знаю, кого он там не хотел обидеть, услужливый Бурбулис предложил ему это слово из словаря Даля — «россиянин». И с тех пор мы, русские люди, продолжаем произносить в России это абсолютно невнятное прилагательное. <...> Наши братья аварцы, чеченцы, татары, башкиры — все русские. Русские они, понимаете, потому что они в России живут. И они неспроста в России живут. Исторически так сложилось. Не для того Иван Грозный брал Казань, чтобы мы назывались россиянами, — сказал он.

Позже в своем telegram-канале Петр Толстой написал, что слово «россиянин» появилось в 1990-е, а Борис Ельцин якобы использовал его «с подачи вражеской пропаганды». По мнению депутата, сейчас этот термин применяют «те, кто возлагает сегодня вину за свои преступления на нашу страну».

— По этому поводу абсолютно четко сказал наш президент: «Я русский человек. Но когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня Нурмагомеда Гаджимагомедова, мне хочется сказать: «Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин», — написал Петр Толстой, уточнив: «Мы — русские. И не надо подкидывать врагам, называя себя абсолютно пустым словом «россиянин».



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина