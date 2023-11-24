В Татарстане создали «Умные игры» для изучения татарского языка в детсадах — видео

Фото: кадр видео realnoevremya.ru/ТНВ

В Татарстане дети с помощью настольных игр изучают родной язык. Сеть казанских полилингвальных школ разработала целую образовательную программу для изучения малышами татарского языка. Она называется «Акыллы уеннар» («Умные игры»), сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



С помощью разноцветных карточек и фигурок с национальным колоритом дети учат цвета, цифры и знакомятся с новыми словами. Комплекты состоят из 10 видов игр. Они проходили апробацию в течение 5 лет. Сегодня комплекты отправились в 100 детсадов республики.

Например, игровой комплект получил сегодня татарский детсад «Родничок» в Черемшанском районе. Новые игры нравятся воспитателям: у них яркий дизайн, интересные подходы, развивающие карточки. Малышам все доступно и понятно.

— Пишут из разных стран мира: американские татары, казахские татары, Европа. Это говорит о том, что сегодня очень не хватает материалов, дидактических материалов, новых методик для мотивации изучения татарского языка, — рассказала руководитель сети полилингвальных детских садов и школ Альбина Насырова.

Проект реализуется при поддержке Комиссии при президенте Татарстана по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в республике.

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Маргарита Головатенко