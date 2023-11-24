Количество травмирований на Горьковской железной дороге снизилось на четверть с начала года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Количество травмирований на Горьковской железной дороге снизилось на четверть в январе — октябре, сообщили в пресс-службе филиала ГЖД.



За 10 месяцев этого года на объектах железнодорожной инфраструктуры Горьковской ГЖД получили травмы 87 человек. Это на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В основном люди получают травмы из-за хождения по железнодорожным путям перед движущимся поездом или из-за нахождения на пешеходном настиле во время движения поезда. Также травмы получают из-за удара током.

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

Один смертельный случай травматизма произошел в сентябре этого года. Погибла женщина, получившая травмы на железнодорожной станции в Арске. Она переходила пути в запрещенном месте.

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Маргарита Головатенко