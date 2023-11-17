Минцифры России предложило размещать информацию о сим-картах на «Госуслугах»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Минцифры России предлагает создать на портале «Госуслуги» новый раздел, где россияне смогут посмотреть, какие сим-карты на них зарегистрированы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как рассказали источники издания, каждый гражданин в своем личном кабинете сможет проверить, не использует ли кто-то его старый номер в мошеннических целях, а также не оформили ли нелегально на его паспорт еще какую-то сим-карту, и заблокировать ее.

Таким образом Минцифры хочет бороться с телефонным мошенничеством. В настоящее время абонент может заблокировать сим-карту, например, в личном кабинете на сайте оператора.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В начале месяца в Госдуму внесли законопроект о предотвращении мошеннических действий на рынке финансовых услуг. Изменения предлагается внести в федеральный закон «О банках (банковской деятельности)».

Авторы законопроекта хотят обязать кредитные организации предоставлять клиенту возможность назначать доверенное лицо для подтверждения его банковских операций. Это лицо сможет подтвердить или отклонить операцию клиента в течение 12 часов с момента получения уведомления от банка.

В пояснительной записке документа сказано, что в прошлом году мошенники украли у россиян 14 млрд рублей, что на 4% выше уровня 2021 года.

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Максим Кокунин