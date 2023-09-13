Татарстан вошел в топ-10 регионов, где по вине водителей чаще всего страдает чужое имущество

Татарстан занимает девятую строчку рейтинга регионов, в которых автовладельцы в 2023 году причиняли ущерб не только чужой недвижимости. Об этом сообщает «Афанасий-бизнес» со ссылкой на исследование «Росгосстраха».

realnoevremya.ru (архив)

Татарстан делит девятую строчку с Калининградской областью. Наибольшее количество (почти 9%) обращений было зафиксировано в Москве. Далее следуют Башкортостан (5%), Санкт-Петербург (4%), Пермский край и Чувашия (по 3,9%). Также в топ-10 регионов вошли Вологодская, Тульская, Орловская, Смоленская, Белгородская области и Удмуртия.

Президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев порекомендовал приобретать так называемые коробочные продукты по каско, когда автомобиль точечно страхуется от отдельных рисков.

— Например, если в вас въехал автомобиль, то страховая компания виновника ДТП выплатит вам компенсацию. Но если виновник — вы, то за ваш автомобиль никто не заплатит. В этом случае помогут коробочные продукты, особенно с учетом того, что за 2022 год очень сильно выросла стоимость полного каско автомобиля, и оно стало использоваться в основном по отношению к лизинговым и новым автомобилям. Поэтому коробочные продукты, которые стоят 3 тыс.—5 тыс. рублей и покрывают какие-то отдельные проблемные зоны, я считаю хорошим выбором, — объяснил он.

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Галия Гарифуллина