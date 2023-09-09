Всемирную торговую организацию хотят реформировать

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Лидеры Группы двадцати (G20) призвали реформировать Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом говорится в итоговой декларации проходящей в Индии встречи.

— Мы подтверждаем необходимость проведения реформы ВТО с целью совершенствования всех ее функций на основе процесса с участием всех членов организации и сохраняем приверженность проведению дискуссий с целью создания к 2024 году полностью и хорошо функционирующей системы разрешения споров, доступной для всех членов, — цитирует ТАСС документ.

Участники «Большой двадцатки» видят потребность в обеспечении «равных условий и честной конкуренции путем противодействия протекционизму и антирыночным практикам для создания благоприятного торгового и инвестиционного климата» для всех участников рынка.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

ВТО была создана 1 января 1995 года. Она отвечает за разработку и внедрение новых торговых соглашений, а также следит за соблюдением членами организации всех соглашений, подписанных большинством стран мира и ратифицированных их парламентами. В организацию входят 160 признанных государств.

Переговоры о присоединении России к Всемирной торговой организации велись 18 лет, с 1993 года по 2011 год. Россия стала членом ВТО 22 августа 2012 года.

В марте директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский подчеркивал, что страна не собирается выходить из Всемирной торговой организации, несмотря на попытки ряда государств «выдавить» ее оттуда.



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Айрат Назипов