Олег Коробченко: «Предприятия промышленного комплекса республики привлекли более 32 млрд рублей»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко рассказал раису республики Рустаму Минниханову о проделанной работе в части реализации плана мероприятий по обеспечению социально-экономической стабильности и развития экономики региона. Он подчеркнул, что за семь месяцев 2023 года индекс промышленного производства в Татарстане увеличился на 3,8%.

— По итогам 8 месяцев предприятия промышленного комплекса республики привлекли более 32 млрд рублей, в том числе 25 млрд по целевым программам, — озвучил он цифры на республиканском совещании в Доме правительства.

Также министр добавил, что при участии Минпромторга в этом году было проведено более 120 международных мероприятий. Продолжается работа по созданию промышленных площадок в зарубежных странах.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

— По состоянию на 1 августа республика имеет договорные отношения с 80 субъектами России. За 2023 год подписано 4 новых Соглашения. В этом году проведено 54 мероприятия, направленных на расширение межрегиональной промышленной кооперации, регулярно организуются бизнес-миссии в регионы, — констатировал министр.

Напомним, в июле 2023 года объемы промышленного производства в Татарстане по сравнению с тем же месяцем прошлого года выросли на 3,3%. По отношению в предыдущему месяцу они сократились на 1,4%.

Объемы промпроизводства в Татарстане показали максимальный с начала 2023 года темп роста в июне — по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года они увеличились на 6%. При этом по отношению к маю этого года показатель сократился на 0,2%.

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Айрат Назипов