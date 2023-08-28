Дизайнер дала советы по обустройству рабочей зоны для школьников

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

При обустройстве рабочей зоны для школьника в первую очередь необходимо выбрать подходящее место для стола. Об этом «Газете.Ru» рассказала главный дизайнер сети гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff Светлана Косарева.

— Можно расположить длинный стол вдоль окна или вместо обычного подоконника установить широкую столешницу, а полки для хранения учебников спрятать под нее. Это отличное и стильное решение часто используют для малогабаритных квартир в скандинавском стиле или стиле минимализм. Также обратите внимание на кровати, совмещенные с рабочей зоной, они также помогут сэкономить место, — пояснила она.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кроме того, по словам Косаревой, необходимо заранее продумать систему хранения учебников и других школьных принадлежностей.

— Полки, тумбы с выдвижными ящиками, стеллажи лучше расположить на расстоянии вытянутой руки от рабочего места. А чтобы школьный ранец не валялся на полу, не забудьте предусмотреть место для его хранения неподалеку от стола. Это может быть ниша, небольшая полка или даже самый обычный крючок, — предложила дизайнер.

Напомним, в среднем казанские родители планируют собрать детей в школу на 22 тысячи рублей. Причем на мальчиков потратят больше, чем на девочек: 25 тысяч рублей против 19 тысяч.

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Елизавета Пуншева