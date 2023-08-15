В Роскачестве признали безопасным мед из Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Роскачество провело исследование меда с ярмарок в Башкирии, Алтайском крае, Татарстане, Краснодарском крае, Орловской области и Москве, сообщается в результатах исследования организации, представленных на пресс-конференции в ТАСС.

Мед из Татарстана по итогам исследования в Роскачестве признали качественным и безопасным.

Также качественным признали мед из Барнаула и Москвы.

В продукции из Краснодара и Орла выявили нехарактерное соотношение массовых долей фруктозы к глюкозе. Кроме того, в продукции из Орла нашли следы пестицида тиаклоприд, а также выяснили, что заявленное ботаническое наименование не соответствовало фактическому.

В меде из Башкирии обнаружили пониженное диастазное, низкое инвертазное число и низкую активность сахаразы, а также несоответствующую органолептику.



В Роскачестве подчеркнули, что все продавцы представили ветеринарные сопроводительные документы. Однако во всех местах отбора проб зафиксировали несоответствие документов установленным требованиям.

realnoevremya.ru

Например, в некоторых случаях протоколы испытаний меда не имели отношения к продукции, которую отобрали для исследования.

В Роскачестве также дали рекомендации по выбору меда: так, например, у цветочного меда должна быть светло-желтая окраска, у липового — янтарная, у гречишного — коричневая. Жидкий мед должен медленно стекать с ложки непрерывной струйкой и ложиться горкой.

Большинство российского населения (82%) употребляет мед.

Из них 16% делают это ежедневно, 18% респондентов потребляют мед несколько раз в неделю, 20% — несколько раз в месяц, 28% — несколько раз в год. При этом 17% населения не употребляют мед.

Чуть больше половины — 57% — российских потребителей покупают мед у знакомых или частных лиц.

При этом 28% опрошенных приобретают его в супермаркетах, гипермаркетах или универсамах, 23% — на открытых рынках, 13% — в других местах (на пасеках, ярмарках, в монастырских лавках).

В России за 2023 год на 8% увеличилось число лесных пасек, их общее количество достигло отметки в 5 тысяч. В татарстанских лесах насчитывается 490 пасек.

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Илина Хакимова