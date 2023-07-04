В экспертный совет при комиссии Госсовета России включили Искандера Гиниятуллина

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин вошел в экспертный совет при комиссии «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и городская среда» Государственного совета России. В состав его включил раис Татарстана Рустам Минниханов, который возглавляет эту комиссию.

Как сообщает пресс-служба мэрии, Гиниятуллину предстоит развивать строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и городскую среду. Именно такими вопросами он занимается на посту главы Комитета ЖКХ исполкома города на протяжении семи лет.

В состав комиссии входят представители сфер образования, жилья, промышленности, строительства и проектирования, общественные деятели и другие.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В апреле заведующий кафедрой разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов КФУ Михаил Варфоломеев был включен в состав совета при президенте России по науке и образованию и в состав президиума этого совета. Сейчас он является не только заведующим кафедрой, но и ведущим научным сотрудником, доцентом и заместителем директора центра по научной деятельности КФУ.

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Айрат Назипов