В Татарстане наибольшее число бюджетных мест в вузах выделено на инженерно-технические специальности

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Наибольшее количество бюджетных мест в вузах Татарстана выделено на инженерно-технические направления подготовки и педагогику. Такие данные озвучил министр науки и высшего образования республики Ильсур Хадиуллин.

— За последний год увеличение контрольных цифр приема наблюдается как на инженерно-технические, так и естественно-научное направление, такие как ядерная энергетика, история, археология, фармация и архитектура, — рассказал он.

Снижается количество бюджетных мест в вузах Татарстана преимущественно на гуманитарных направления. Это, например, социология, востоковедение, изобразительные виды искусств.

скриншот realnoevremya.ru с презентации Минобрнауки Татарстана

В целом объемы контрольных цифр приема в вузах Татарстана сохранены на уровне прошлого года. Выделено более 21 тысячи бюджетных мест. Прием ведут 45 вузов.



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Татьяна Демина