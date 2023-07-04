В Татарстане наибольшее число бюджетных мест в вузах выделено на инженерно-технические специальности
Наибольшее количество бюджетных мест в вузах Татарстана выделено на инженерно-технические направления подготовки и педагогику. Такие данные озвучил министр науки и высшего образования республики Ильсур Хадиуллин.
— За последний год увеличение контрольных цифр приема наблюдается как на инженерно-технические, так и естественно-научное направление, такие как ядерная энергетика, история, археология, фармация и архитектура, — рассказал он.
Снижается количество бюджетных мест в вузах Татарстана преимущественно на гуманитарных направления. Это, например, социология, востоковедение, изобразительные виды искусств.
В целом объемы контрольных цифр приема в вузах Татарстана сохранены на уровне прошлого года. Выделено более 21 тысячи бюджетных мест. Прием ведут 45 вузов.
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