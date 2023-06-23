Депутат ЛДПР: «Самое время — отменить ЕГЭ»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Депутаты от фракции ЛДПР сегодня должны внести в Госдуму на рассмотрение законопроект об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в качестве выпускного и вступительного в вузы, рассказал один из авторов проекта, заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов.

Депутаты предлагают внести изменения в закон «Об образовании в Российской Федерации».

Так, согласно поправкам, ЕГЭ хотят заменить государственными экзаменами, которые выпускники будут сдавать по программам основного общего и среднего общего образования для поступления в вузы.



Авторы проекта считают, что формат ЕГЭ в современных реалиях — неэффективен, так как не отражает реального уровня знаний учащихся. В сравнении с прошлым годом количество выпускников российских школ, сдавших ЕГЭ в сумме на максимально возможные 300 баллов, резко снизилось.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Парламентарии уверены, что это свидетельствует только о том, что ЕГЭ давно изжил себя как инструмент оценки знаний.

По их мнению, замена ЕГЭ на государственные экзамены позволит проводить более качественный отбор среди кандидатов на поступление в университеты. В случае принятия закона новые нормы вступят в силу с 1 января 2024 года.

При этом результаты ЕГЭ, полученные до вступления в силу закона, будут действительны четыре года.

Как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Министерства образования и науки Татарстана, по состоянию на 20 июня в республике 156 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов, но при этом само количество таких результатов — 158: два человека сдали на 200 баллов.



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Илина Хакимова