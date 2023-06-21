Российский Красный Крест выплатит эвакуированным из Белгородской области до 15 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что всем эвакуированным гражданам Белгородской области будут произведены дополнительные единовременные выплаты от 5 до 15 тысяч рублей от Российского Красного Креста. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Буквально два дня назад я обращалась в центральный Российский Комитет Красного Креста с тем, чтобы понять, насколько одинаково производится выплата тем, кто размещен в пунктах временного размещения Белгорода, а также в других регионах, например Тула, Тамбов, Липецк и так далее. Вчера этот вопрос решился, и всем будут одинаково произведены выплаты от 5 до 15 тысяч, — сказала она.

По словам Москальковой, выплаты со стороны губернатора уже произведены полностью и все 54 тысячи человек, что были размещены в пунктах временного пребывания, их получили.

— На мой взгляд, работа организована достаточно системно. И Советом молодежи при уполномоченном волонтерском движении составляются системные списки необходимых вещей. Вот в данном случае они привезли кулеры, вещи больших размеров. И мы договорились, что составим дополнительный список. И я тоже готова подключиться к тому, чтобы удовлетворить людей в том, что им не хватает… То есть здесь поработали очень неплохо… и Международный, и Российский Красный Крест, и наши волонтеры, и ассоциация юристов, — рассказала она.

Напомним, в начале этого месяца губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе были эвакуированы почти 60 тысяч человек. Он отметил, что всех удалось эвакуировать за короткое время. Большая часть жителей переехала к родственникам, еще порядка 8 тысяч человек находятся в пункте временного проживания.

Напомним, в последние месяцы Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и нападению украинских террористов. В начале июня боевики предприняли неудачную попытку форсировать Северский Донец и высадиться на окраине Новой Таволжанки в регионе. Как отметили в Минобороны России, атака ДРГ была сорвана.



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Максим Кокунин