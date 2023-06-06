В Белгородской области эвакуировали около 60 тысяч человек

В Белгородской области были эвакуированы почти 60 тысяч человек. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что всех удалось эвакуировать за короткое время. Большая часть жителей переехала к родственникам, еще порядка 8 тысяч человек находятся в пункте временного проживания.

— Очень много людей разъехались в ближайшие и дальние регионы. Они находятся в Курской, Брянской, Воронежской, Калужской, Московской областях, — передает его слова сайт «Единой России».

Фото: Настоящий Гладков/t.me

Напомним, за последние недели Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и нападению украинских террористов. Два дня назад боевики предприняли неудачную попытку форсировать Северский Донец и высадиться на окраине Новой Таволжанки в регионе. Как отметили в Минобороны России, атака ДРГ была сорвана.

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Айрат Назипов