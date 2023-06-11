В Чечне сформировали два новых полка для отправки в зону СВО

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем telegram-канале сообщил, что в регионе появились два новых полка Министерства обороны, которые примут участие в специальной военной операции.

— В нашем регионе из опытных бойцов сформированы два новых полка Министерства обороны «Ахмат-Россия» и «Ахмат-Чечня», которые совсем скоро отправятся в зону проведения СВО, — написал он.

По словам Кадырова, сейчас более 6 тысяч чеченских бойцов находятся в Запорожской области. Речь идет о 42-й дивизии, которая включает полки «Ахмат-Россия», «Ахмат-Чечня», «Север-Ахмат», а также батальоны «Запад-Ахмат», «Восток-Ахмат» и «Юг-Ахмат».

Напомним, в конце мая Рамзан Кадыров предложил объявить военное положение на всей территории России и использовать все боевые ресурсы для борьбы с ВСУ. Такое заявление чеченский лидер сделал после атаки беспилотников на Москву.



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Максим Кокунин