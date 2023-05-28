Песков заявил, что война против России ведется по всем фронтам

Против России странами Запада ведется война по всем фронтам, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент эфира опубликовал ведущий программы Павел Зарубин в Telegram-канале.

— В более широком смысле идет война. Идет война против нас по всем фронтам: будь то экономика, межгосударственные отношения, отношения собственности, — объяснил Песков.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что оппоненты России теперь не боятся посягать даже на то, что казалось раньше святым:

— Тем не менее мы видим, что все эти «незыблемые» основы рушатся под ногами вот этих не брезгующих сейчас ничем представителей коллективного Запада, — заметил представитель Кремля.

Также, отвечая на вопрос, есть ли у Москвы ресурсы довести спецоперацию на Украине до конца, Песков заявил, что цели, обозначенные президентом России Владимиром Путиным, остались прежними:

— Конфликт имеет свою цель. У нас есть заявленные президентом цели. Они не менялись. Эти цели должны быть выполнены, — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента выразил мнение, что степень вовлеченности Запада в конфликт на Украине ежедневно растет. Он отметил, что это может растянуть конфликт по времени, но не изменит ситуацию. Собеседник подчеркнул, что так или иначе Россия обеспечит свои интересы и достигнет выполнения заявленных задач.

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Илина Хакимова