Парк-менеджер Набережных Челнов покинул свою должность

Фото: мэрия Набережных Челнов

Парк-менеджер Набережных Челнов Дмитрий Колесников покинул свою должность. Об этом пишет Сhelny-biz.ru со ссылкой на собственные источники.

Колесников организовывал мероприятия в общественных пространствах города. Ранее он трудился специалистом МЦ «Орион», а в 2020 году его избрали председателем молодежного парламента, который впервые создали при горсовете Набережных Челнов.

В 2022 году исполком решил возродить идею с парк-менеджментом и назначил на эту должность Колесникова, к этому времени он уже был известен как куратор проектов «Зеленый фитнес», Drone team и активно пробивался в молодежную политику города.

Фото: мэрия Набережных Челнов

Напомним, Колесников в октябре возглавил команду по развитию городских парков. Она занимается событийным программированием в общественных пространствах Набережных Челнов.

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Айрат Назипов