Time: отказ Европы от российских энергоресурсов негативно влияет на климат и бьет по самым бедным

Изменения в логистике сжиженного природного газа (СПГ) из-за введения санкций Запада на энергоресурсы из России оказывают отрицательное влияние на климат во всех странах и бьют по бедным слоям населения развивающихся стран, сообщает журнал Time.



Бойкот российской нефти вызвал резкий сдвиг на энергетических рынках. Поглощение мировых поставок СПГ вынуждает более бедные страны возвращаться к более грязным источникам энергии, например к углю. Это увеличивает выбросы углерода, нагревающие планету.

В статье отмечается, что в поисках замены газу из России Европа уменьшила поставки СПГ, предназначавшиеся для азиатских стран, что вызвало увеличение цен чуть ли не в десять раз. Крупные страны либо покупали сжиженный газ по высоким ценам, либо снизили объем его импорта, а «малые» страны, вроде Пакистана, оказались целиком исключены из рынка СПГ.

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Маргарита Головатенко