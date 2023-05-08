Врач назвал продукты, которые могут вызвать рак

Заместитель главного врача по лечебной части частной клиники Максим Астраханцев рассказал, какие продукты могут спровоцировать возникновение рака. По его словам, для снижения риска стоит снизить употребление спиртного, поскольку содержащийся в алкоголе этанол является опасным канцерогеном.

Еще он считает, что чрезмерное употребление сладостей может спровоцировать ожирение и диабет II типа. Эти факторы сами по себе повышают риски развития онкозаболеваний, говорит собеседник.

— Высокий уровень сахара в крови влияет на обменные процессы и деление клеток, что грозит развитием патологий в тканях. Другими словами, злокачественные клетки питаются глюкозой. Такие клетки не выполняют свои первоочередные функции, они лишь размножаются. Для этого им нужна энергия, которую они берут из глюкозы, то есть из сахара, — передает его слова RT.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Эксперт добавил, что овощи тоже могут быть опасными, если они были выращены с использованием азотных удобрений.

— Здесь очень длинная цепочка реакций. Сначала нитраты попадают в плод вместе с удобрениями. Особенно подвержены этому корнеплоды — картофель и морковь. Часть нитратов внутри овощей становится нитритами. Нитриты же под воздействием различных ферментов в пищеварительном тракте преобразуются в нитрозамины — высокотоксичные соединения с высоким уровнем канцерогенности, — заявил специалист. Но канцерогенными они становятся в основном при чрезмерном потреблении, пояснил врач.

Британские ученые назвали ночную потливость возможным симптомом развития рака. Они отмечают, что если человек ночью просыпается в поту, а затем его начинает мучить кашель (иногда даже с кровью), тогда высок риск развития онкологии в легких.

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Айрат Назипов