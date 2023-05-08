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Врач назвал продукты, которые могут вызвать рак

01:28, 08.05.2023
Врач назвал продукты, которые могут вызвать рак
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Заместитель главного врача по лечебной части частной клиники Максим Астраханцев рассказал, какие продукты могут спровоцировать возникновение рака. По его словам, для снижения риска стоит снизить употребление спиртного, поскольку содержащийся в алкоголе этанол является опасным канцерогеном.

Еще он считает, что чрезмерное употребление сладостей может спровоцировать ожирение и диабет II типа. Эти факторы сами по себе повышают риски развития онкозаболеваний, говорит собеседник.

— Высокий уровень сахара в крови влияет на обменные процессы и деление клеток, что грозит развитием патологий в тканях. Другими словами, злокачественные клетки питаются глюкозой. Такие клетки не выполняют свои первоочередные функции, они лишь размножаются. Для этого им нужна энергия, которую они берут из глюкозы, то есть из сахара, — передает его слова RT.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Эксперт добавил, что овощи тоже могут быть опасными, если они были выращены с использованием азотных удобрений.

— Здесь очень длинная цепочка реакций. Сначала нитраты попадают в плод вместе с удобрениями. Особенно подвержены этому корнеплоды — картофель и морковь. Часть нитратов внутри овощей становится нитритами. Нитриты же под воздействием различных ферментов в пищеварительном тракте преобразуются в нитрозамины — высокотоксичные соединения с высоким уровнем канцерогенности, — заявил специалист. Но канцерогенными они становятся в основном при чрезмерном потреблении, пояснил врач.

Британские ученые назвали ночную потливость возможным симптомом развития рака. Они отмечают, что если человек ночью просыпается в поту, а затем его начинает мучить кашель (иногда даже с кровью), тогда высок риск развития онкологии в легких.

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Айрат Назипов
ОбществоМедицина

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