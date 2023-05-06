Половина казанцев считает необходимым заниматься спортом и правильно питаться для подготовки к лету

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Считают необходимым заниматься спортом и правильно питаться для подготовки к летнему сезону 52% казанцев. Еще 34% привыкли следить за собой независимо от сезона, а 14% жителей города вообще не следят за своей физической формой. Об этом свидетельствует опрос СК «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».

Также сообщается, что из тех, кто придерживается здорового образа жизни, 65% респондентов любят заниматься спортом, но не привыкли к правильному питанию. При этом 23% казанцев с удовольствием занимаются спортом и питаются правильно, а 12% предпочитают дисциплинировать себя в еде без физических нагрузок.

Фото: pxhere.com

Из тех, кто ведет здоровый образ жизни, треть (32%) используют рекомендации знакомых, обладающих знаниями в этой сфере. Еще 25% прислушиваются к советам из интернета или специализированных книг, 23% опираются на свой жизненный опыт, 15% обращаются к диетологу и тренеру. Лишь 5% респондентов используют опыт блогеров, специализирующихся на этой теме.

— Самый главный закон поддержания физической формы и здоровья — привычка. Чтобы хорошо выглядеть и чувствовать себя здоровым, необходимо знать особенности своего организма, правильно питаться и заниматься физической активностью с учетом своих физиологических возможностей, чтобы получить реальную пользу, а не навредить себе чересчур изматывающими диетами или тренировками для быстрых результатов, — отметила руководитель управления по развитию страховых продуктов и сервисов СК «Росгосстрах Жизнь» Гульнара Орлова.

Напомним, эксперты рассказали о безопасных способах похудения. Так, худеющему необходимо отказаться от перекусов и закусок с большим содержанием сахара и жиров. Стоит обратить внимание на фрукты, овощи и орехи. Они снижают желание съесть сладкое и насыщают организм полезными веществами.

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Елизавета Пуншева