Больше половины казанцев сталкивались с укусом клеща

Больше половины казанцев — 60% — сталкивались с укусом клеща, причем каждому пятому приходилось потом лечиться, потому что клещ был переносчиком инфекции. Исследование провели СК «Росгосстрах» и Исследовательский центр Зарплата.ру (данные есть в распоряжении «Реального времени»).

При этом, чтобы удалить клеща, в больницу обращались 83% респондентов, а остальные 17% справлялись своими силами.

Отметим, что после извлечения клеща только половина опрошенных сдала его на лабораторное исследование, еще 33% хотели это сделать, но клещ оказался непригоден для диагностики.

Фото: flickr.com

После укуса клеща 50% казанцев обращались к врачу для консультации, 33% сдавали анализ крови на антитела IgM и IgG к вирусу клещевого энцефалита и боррелиям, 32% проводили лечение антибиотиками, 17% проводили экстренную профилактику и 10% не делали ничего вышеперечисленного, так как диагностика клеща не выявила инфекций.

Всего четверть респондентов (25%) получили помощь бесплатно.

До 2 тыс. рублей заплатили 19%, от 5 до 7 тыс. рублей заплатили 16% и еще 15% — 2—5 тыс. рублей. Страховка от укуса клеща есть у каждого пятого респондента — такой полис они приобрели самостоятельно. Еще 39% только планируют застраховаться от укуса клеща.



Половина опрошенных потратили на все процедуры в государственном медучреждении около двух часов, еще 18% также быстро получили необходимую помощь в платной клинике. А 17% пришлось потратить пару дней на все необходимые анализы и назначения.



В октябре 2022 года пресс-служба управления Роспотребнадзора по Татарстану сообщила, что в медорганизации республики из-за укусов клещей обратились 10 036 человек — это в 1,6 раза выше аналогичного показателя 2021 года. Также отмечалось, что случаи укусов клещей фиксировались во всех муниципальных образованиях республики.

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Илина Хакимова