Байден назначил Леди Гагу сопредседателем президентского комитета по культуре США

Президент США Джо Байден назначил певицу и актрису Леди Гагу сопредседателем президентского комитета по культуре и искусству, сообщили в пресс-службе президента.



В документе подчеркивается, что Леди Гага (настоящее имя Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) является обладательницей 13 премий Grammy и входит в число наиболее коммерчески успешных исполнительниц в истории.

Также сообщается, что журнал Time включал ее в список 100 наиболее влиятельных людей в мире. Отдельно подчеркивается, что певица активно участвует в благотворительной деятельности и некоторых общественных кампаниях, передает ТАСС.



Леди Гага неоднократно выступала на мероприятиях в рамках предвыборной кампании Байдена и активно участвовала в агитационной деятельности в его поддержку. В январе 2021 года она исполнила гимн США на церемонии инаугурации Байдена.

Напомним, в 2019 году альбом-саундтрек певицы Леди Гага и актера Брэдли Купера к фильму «Звезда родилась» стал самым продаваемым в мире и был распродан тиражом в 6 млн экземпляров и стал дважды платиновым на территории США.



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Илина Хакимова