В России приступили к созданию групп для борьбы с западными танками на Украине

Фото: Минобороны России

В российских войсках приступили к созданию групп для уничтожения танков, поставляемых Киеву западными странами. Об этом рассказал телеканалу «Звезда» руководитель Центра боевой подготовки Вооруженных Сил РФ Евгений Арифулин.

По его словам, работу организовали из указаний замминистра обороны РФ генерал-полковника Евкурова, который поставил конкретную задачу по созданию этих групп.

— В соответствии с его указаниями начальник главного управления боевой подготовки генерал-полковник Бувальцев со своим коллективом разработал методические рекомендации и организовал методику выполнения, а центр боевой подготовки претворяет данные мероприятия в жизнь, — передает «РИА Новости» слова Арифулина.

Он также назвал создание таких групп «большой государственной системной работой».

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Илина Хакимова