Пентагон заключил контракт на $27 млн на танки Abrams для Украины

Министерство обороны США выделит на танки M1A1 Abrams для Украины $27,1 млн. Пентагон заключил контракт с компанией General Dynamics Land Systems (GDLS), сообщили в пресс-службе.



Однако неизвестно, сколько именно танков будет закуплено, но отмечается, что работы должны завершиться 29 сентября 2023 года.

Средства выделили в рамках Инициативы о содействии безопасности Украины. Она предполагает заключение Пентагоном соответствующих контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники и средств напрямую из запасов Пентагона.

В конце января в Пентагоне сообщили, что обещанного Украине 31 танка Abrams пока нет в наличии. Их нужно будет закупить у производителей. Также в Белом доме заявили, что на поставку танков Abrams на Украину и обучение бойцов ВСУ работе с техникой уйдет «много месяцев».

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Илина Хакимова