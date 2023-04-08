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Над Феодосией ПВО сбила ракету, запущенную со стороны Украины

12:22, 08.04.2023
Над Феодосией ПВО сбила ракету, запущенную со стороны Украины
Фото: commons.wikimedia.org

Над Феодосией сбили ракету, которая была запущена со стороны Украины. Об этом у себя в телеграмм-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

— Над Феодосией сбита ракета, запущенная со стороны Украины, — сказано в публикации.

По словам советника Аксенова Олега Крючкова, обломки ракеты упали в одном из населенных пунктов полуострова. Инцидент не привел к жертвам и разрушениям.

Напомним, 3 апреля американский постпред при НАТО Джулиан Смит заявила, что США ожидают от Киева начала контрнаступления в этом месяце.

1 марта российские военные предотвратили попытку массированной атаки дронов на Крым. Отмечалось, что средствами ПВО были сбиты шесть БПЛА. Еще четыре беспилотника вывели из строя с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

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Антон Гаврилов
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