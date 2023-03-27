Спектакль татарской детской студии победил на фестивале «Театральное Приволжье»

Фото: мэрия Казани

Спектакль «Волшебные сны Апуша» татарской детской студии победил на фестивале «Театральное Приволжье», постановка стала победителем в номинации «Лучший детский спектакль», сообщили в мэрии Казани.



Всего в финале приняли участие 28 спектаклей из субъектов Приволжского федерального округа (ПФО).

В номинации «Лучшая мужская роль» среди детских спектаклей победу присудили Амиру Исрафилову, сыгравшему роль Апуша в спектакле «Волшебные сны Апуша». В номинации «Лучшее музыкальное оформление» победил композитор Зульфат Валиуллин, написавший музыку к спектаклю.

В декабре 2022 года в Татарстане сформировали республиканский организационный комитет по подготовке и проведению регионального этапа IV фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье».

Фестиваль «Театральное Приволжье» — общественный проект Приволжского федерального округа. Он призван вовлечь молодежь в театральную среду и расширить ее культурный кругозор, сформировать культурные и нравственные ценности, а еще создать условия для развития молодежного и детского театрального искусства.

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Маргарита Головатенко