Спектакль татарской детской студии победил на фестивале «Театральное Приволжье»
Спектакль «Волшебные сны Апуша» татарской детской студии победил на фестивале «Театральное Приволжье», постановка стала победителем в номинации «Лучший детский спектакль», сообщили в мэрии Казани.
Всего в финале приняли участие 28 спектаклей из субъектов Приволжского федерального округа (ПФО).
В номинации «Лучшая мужская роль» среди детских спектаклей победу присудили Амиру Исрафилову, сыгравшему роль Апуша в спектакле «Волшебные сны Апуша». В номинации «Лучшее музыкальное оформление» победил композитор Зульфат Валиуллин, написавший музыку к спектаклю.
В декабре 2022 года в Татарстане сформировали республиканский организационный комитет по подготовке и проведению регионального этапа IV фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье».
Фестиваль «Театральное Приволжье» — общественный проект Приволжского федерального округа. Он призван вовлечь молодежь в театральную среду и расширить ее культурный кругозор, сформировать культурные и нравственные ценности, а еще создать условия для развития молодежного и детского театрального искусства.
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