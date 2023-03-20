Евросоюз потратит €2 млрд на закупку и поставку боеприпасов Украине

Верховный представитель Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС решили передать Украине 1 млн артиллерийских снарядов в ближайшие 12 месяцев. Как пишет RT, Евросоюз намерен выделить €1 млрд на немедленные поставки боеприпасов Киеву и €1 млрд — на совместные закупки боеприпасов.

— 18 стран присоединились к проекту Европейского оборонного агентства по формированию и размещению промышленных заказов, — заявил Боррель.

Он добавил, что ЕС подтверждает свое обязательство поставлять как можно больше боеприпасов и как можно быстрее.

Фото: commons.wikimedia.org

В начале марта Боррель предложил выделить €1 млрд из так называемого Европейского фонда мира на экстренные нужды для поставки Украине боеприпасов. Он отметил, что такая же сумма понадобится для осуществления совместных закупок боеприпасов в среднесрочной перспективе.

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Айрат Назипов