Жозеп Боррель предложил выделить деньги из фонда мира на боеприпасы для Украины

Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что предложил выделить €1 млрд из так называемого Европейского фонда мира на экстренные нужды для поставки Украине боеприпасов, сообщает «РИА Новости».

Он также отметил, что такая же сумма понадобится для осуществления совместных закупок боеприпасов в среднесрочной перспективе.

Боррель рассчитывает на принятие решения по данному плану на встрече министров иностранных дел и обороны Евросоюза 20 марта.

Фото: commons.wikimedia.org

В начале февраля Боррель заявил, что страны Евросоюза никогда не рассматривали отправку своих войск на Украину. По его словам, Киеву необходимо помогать всеми возможными способами, которые не предполагают прямого участия ЕС в конфликте.

При этом официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что военные стран — членов ЕС уже давно отправлены на Украину.



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Айрат Назипов