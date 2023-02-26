Великобритания выделит 3 тысячи билетов на «Евровидение» для беженцев с Украины
Правительство Великобритании выделит беженцам с Украины около 3 тысяч билетов на «Евровидение-2023», которое пройдет в Ливерпуле с 9 по 13 мая. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Соединенного Королевства.
Вместе с этим власти Великобритании распорядились о выделении десяти миллионов фунтов стерлингов ($11,9 млн), чтобы гарантировать, что на конкурсе будут представлены элементы украинской культуры.
Эти средства будут направлены на укрепление партнерских отношений городского совета Ливерпуля и британской вещательной корпорации BBC с украинскими артистами.
Напомним, в ноябре Европейский вещательный союз (ЕВС) объявил о серьезных изменениях правила голосования на Евровидении-2023 из-за сговора жюри на конкурсе в этом году.
— После беспрецедентного характера нарушений при голосовании, наблюдаемых на конкурсе 2022 года, была создана рабочая группа членов ЕВС для поиска способов защиты честности мероприятия, — говорилось в заявлении.
Самыми главными жюри теперь будут зрители — потому что только они будут решать, какие страны пройдут в финал. Жюри Евровидения допустят до судейства лишь на завершающем этапе. Кроме того, впервые в истории шоу выбрать победителя смогут и зрители из тех стран, которые не участвуют в конкурсе.
В прошлом году на «Евровидении» победила украинская группа Kalush Orchestra. 23 июня 2022 года организаторы сообщили, что «Евровидение» не будет проходить на Украине в следующем году из-за сложившейся ситуации.
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