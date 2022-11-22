ЕВС изменил правила голосования на Евровидении из-за сговора жюри

Европейский вещательный союз (ЕВС) объявил о серьезных изменениях правила голосования на Евровидении-2023 из-за сговора жюри на конкурсе в этом году, сказано на сайте организации.

— После беспрецедентного характера нарушений при голосовании, наблюдаемых на конкурсе 2022 года, была создана рабочая группа членов ЕВС для поиска способов защиты честности мероприятия, — говорится в заявлении.



Самыми главными жюри теперь будут зрители — потому что только они будут решать, какие страны пройдут в финал. Жюри Евровидения допустят до судейства лишь на завершающем этапе. Кроме того, впервые в истории шоу выбрать победителя смогут и зрители из тех стран, которые не участвуют в конкурсе.

— Зрители из стран, не участвующих в конкурсе, смогут проголосовать через безопасную онлайн-платформу, используя кредитную карту своей страны, — объяснил ЕВС.

Фото: pixabay.com

В заявлении подчеркнули, что профессиональное жюри, состоящее из тех, кто работает в музыкальной индустрии, будет продолжать вносить свой вклад в результат Гранд-финала вместе со зрителями в каждой стране, принимающей участие, и теми, кто голосует на международном уровне.

Отметим, что никаких заявлений по России, которую отстранили от конкурса в этом году, не было.

В этом году на «Евровидении» победила украинская группа Kalush Orchestra. 23 июня EBU сообщил, что «Евровидение» не будет проходить на Украине в следующем году из-за сложившейся ситуации. Конкурс в следующем году пройдет в Ливерпуле с 9 по 13 мая.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова