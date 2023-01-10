Казанские студенты научат нейросеть распознавать опасные предметы в общественных местах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Студенты Казанского государственного энергетического университета (КГЭУ) научат нейросеть распознавать потенциально опасные предметы в общественных местах, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.



Основу интеллектуальной системы составляет программное обеспечение, совместимое с различными видами сканеров. Такое ПО использует нейросети для идентификации предметов, потенциально угрожающих безопасности, рассказал руководитель проекта, доцент кафедры «Инженерная кибернетика», кандидат экономических наук Ольга Коврижных.

По ее словам, основная сложность в реализации проекта — необходимость установки в каждом учреждении специального оборудования — интроскопа. Уже в него, надстройкой поверх существующего, устанавливается разрабатываемое ПО:

— При входе в учреждение вещи человека необходимо сканировать через интроскоп, затем полученное изображение передается в систему, а ПО на основе обученных нейросетей анализирует его, определяет возможный источник угрозы и передает информацию оператору, который направляет человека в зону дополнительной проверки.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Проверка вещей происходит автоматически. Это ускоряет процедуру и исключает ошибки проверки, связанные с человеческим фактором, объяснила Коврижных.

В прошлом году российские ученые НИУ ВШЭ разработали новый нейросетевой метод распознавания эмоций людей. Алгоритмы работают на основе анализа видеоизображений лиц и превосходят по точности все известные аналоги. Такие модели также совместимы с мобильными устройствами. Практическая польза от этой разработки велика: алгоритмы ИИ могут быть внедрены в системы теле-конференц-связи и онлайн-обучения для анализа вовлеченности и эмоций участников.



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Маргарита Головатенко