Диляра Гильманова назначена новым заместителем прокурора Челнов

Фото: прокуратура Татарстана

Диляра Гильманова стала новым заместителем прокурора Набережных Челнов. Соответствующий приказ подписал прокурор Татарстана — Илдус Нафиков, передает сhelny-biz.ru.

Издание сообщает, что Гильманова едет в Челны из Казани, к своим обязанностям она должна приступить в конце января, сменив на посту Эльвиру Тимирову, которая покинула свой пост по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию по выслуге лет.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Известно, что раньше Гильманова работала прокурором отдела по надзору за следствием в органах внутренних дел управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Татарстана.



В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о назначении прокуроров ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Илина Хакимова