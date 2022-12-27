Нижнекамский водоканал внедрил цифровую систему для контроля воды

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МТС»

МТС разработала для АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» в Нижнекамске техническое решение на базе сети NB-IoT, позволяющее наладить систему контроля ресурсов в режиме реального времени, а также для оперативного предотвращения аварий. В результате предприятию удалось оптимизировать расходы на обслуживание инфраструктуры и улучшить качество оказания услуг клиентам, сократив сроки устранения повреждений на сетях.



Цифровое решение МТС помогает водоканалу отследить перепады давления на сетях, быстро обнаружить места возможных аварий и выявить незаконное потребление на участке. Замер, фиксация и передача показаний уровня воды в резервуарах и иных коммуникациях предприятия выполняются автоматически с заданной периодичностью. Данные с устройств передаются в режиме онлайн по сети NB-IoT и анализируются системой с помощью big data, что позволяет сравнить показания счетчиков за разные периоды и выявить внештатные ситуации. Данные в систему поступают с установленных на сетях Нижнекамского водоканала нескольких десятков контрольных датчиков.

Вся информация мгновенно анализируется и оперативно передается ответственным сотрудникам и диспетчерам через выбранные предприятием каналы, в том числе по SMS, в мессенджерах или на электронную почту. Специалисты могут в реальном времени отслеживать расход воды через личный кабинет на платформе МТС и в случае необходимости оперативно выезжать на конкретную локацию, где обнаружена проблема, не расходуя много времени на поиски места аварии. Система «Цифрового водоканала» сама оповещает о проблемных участках в водоснабжении, что помогает минимизировать расходы компании на обслуживание инфраструктуры и направлять средства на последующую автоматизацию рабочих процессов.

«Мы работаем над бесперебойным обеспечением водой жителей Нижнекамска, и цифровые технологии МТС помогают в этой работе. Тратится меньше времени на выявление и ликвидацию аварийных ситуаций на сетях водоснабжения, автоматизация процессов позволяет снизить затраты и увеличить энергоэффективность. Выигрывают и наши клиенты — пользу от цифровизации водоканала нижнекамцы смогут ощутить благодаря снижению аварийности на сетях и стабилизации давления воды», — рассказал Ильдар Нуртдинов, генеральный директор АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» Нижнекамска.



«Цифровизация городской среды помогает обеспечить безопасность и комфорт жителей, повышает прозрачность расчетов между поставщиками услуг и пользователями, снижает эксплуатационные расходы предприятий. Почти треть от всех новых умных устройств, подключенных нашими клиентами в этом году в Татарстане, пришлась на дистанционный мониторинг оборудования — эта услуга стала второй по популярности среди решений, работающих на сети NB-IoT. Оснащенные SIM-чипами датчики применяются во всех сферах, где актуален точный учет ресурсов — их используют как управляющие компании, так и поставщики электроэнергии, воды и газа. Кроме этого, работа на сети NB-IoT обеспечивает простоту установки оборудования, которое может работать без внешних источников питания до 10 лет», — отметил Марат Шакиров, директор МТС в Татарстане.

